В Москве более 700 тыс. человек участвовали в праздновании Дня студента онлайн

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты проектного офиса "Молодежь Москвы" вместе со студенческим сообществом города подготовили программу Digital Students Days в честь Дня студента в Москве. В онлайн-формате к ней присоединилось более 700 тыс. человек, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Сегодня стартовали празднования Дня студента. Все мероприятия проходят в digital-формате на официальной странице организаторов проектного офиса "Молодежь Москвы". Праздничная программа запланирована на 24 и 25 января и включает в себя более 20 интерактивных событий: виртуальные турниры, онлайн-лекции, развлекательные шоу, дистанционные состязания университетов, тематические мастер-классы. Первый день эфира собрал у экранов более 700 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 24 января в онлайн-формате состоялся лекторий "Профессиональные тренды 2022 года", в который вошло восемь лекций. Перед студентами выступили известные художники, кинокритики, психологи и другие эксперты. Специалисты делились профессиональным опытом и рассказали об актуальных направлениях своей деятельности.

"Помимо этого в прямой трансляции прошла битва ученых Science Slam. Пятерка молодых научных сотрудников размышляла на такие темы, как "Чем запуски ракет схожи с жизнью человека", "Как с помощью нейросетей изучить и смоделировать землетрясение". На каждое выступление в стиле стендап-шоу давалось всего 10 минут", - уточнили в пресс-службе.

А 25 января в 11:00 начнет работу лекторий "С чего начать?". Перед зрителями выступят представители творческих профессий. Студенты узнают, как попасть в игровую индустрию, что нужно знать современному фотографу, как заявить о себе молодому музыканту. Всего в рамках лектория запланировано 8 лекций. А в 13:30 всех желающих приглашают посмотреть в прямом эфире интеллектуальную игру "Учащиеся vs преподаватели". Завершится онлайн-программа выступлением популярной группы "Интонация". В том числе группа исполнит специальный трек, написанный для студентов Москвы. Трансляция концерта начнется в 16:30.

"Программа мероприятий подготовлена проектным офисом "Молодежь Москвы" комитета общественных связей и молодежной политики города. Ожидается, что в онлайн-праздновании Дня студента примут участие свыше 750 тыс. учащихся более чем из 100 вузов Москвы", - уточнили в пресс-службе.