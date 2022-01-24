Королевой студенчества Союзного государства стала представительница Белоруссии

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Представительница Республики Беларусь Виктория Воробьева стала обладательницей титула "Королева студенчества Союзного государства - 2021". Награды российско-белорусского конкурса красоты и творчества вручили в понедельник в Ставрополе, передает корреспондент ТАСС.

"Прежде всего хочу поблагодарить участниц, организаторов, прекрасный зал за праздник накануне Дня студенчества, который вы нам подарили. <…> "Королева студенчества Союзного государства - 2021" - Виктория Воробьева, Республика Беларусь", - огласил имя победительницы зампред правительства Ставропольского края Денис Давыдов.

Корону королевы победительнице передала обладательница главного титула конкурса прошлого года Талия Айбедуллина. "Обычно народы России и Беларуси называют братскими, мы сегодня могли убедиться, что это еще и добрые сестрички, которые поддерживают друг друга, которые, несмотря ни на что, всегда вместе. Сегодня мы смогли посмотреть на различные стороны Беларуси, России и Союзного государства", - сказал во время церемонии награждения первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

Участницами финала конкурса стали 12 девушек из России и Белоруссии. Они участвовали в интеллектуальном конкурсе, дефиле, различных торжественных и неофициальных мероприятиях. "Самое главное не то, кто победил, а то, какая после этого конкурса образуется у вас международная команда. Хочу пожелать оставаться такими же умными, красивыми, сплоченными на протяжении всей вашей интересной и долгой жизни", - отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Впервые конкурс состоялся в 1994 году в Минске. Организаторами юбилейного XXX конкурса в 2022 году выступили правительство Ставропольского края, Белорусский республиканский союз молодежи, Российский союз молодежи.