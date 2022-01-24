В Карачаево-Черкесии появится первая "умная" спортивная площадка

ЧЕРКЕССК, 24 января /ТАСС/. Спортивная площадка с камерами, системой учета посетителей и возможностью подбора индивидуальных упражнений впервые появится в Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В микрорайоне Московский города Усть-Джегута в этом году появится первая в Карачаево-Черкесии "умная" спортивная площадка, оснащенная камерами, системой учета посетителей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что площадка будет включать мини-футбольное поле, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, универсальный игровой комплекс для игры в волейбол и баскетбол, площадку с уличными тренажерами и трибуны для зрителей. Также объект будет оснащен QR-кодами, что позволит посмотреть правильность выполнения упражнений и выстроить индивидуальную тренировку.

Строительство спортивной площадки организовано в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в регионе за последние 10 лет построено более 120 новых спортивных объектов, в том числе футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок. Он добавил, что в ближайшее время запланирован старт строительства первого в регионе ледового дворца, в 2022 году откроется новый ФОК в селе Чапаевском. Также начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Зеленчукской, аулах Сары-Тюз и Учкулан, реконструкция стадиона "Саулукъ" в Карачаевске и строительство открытых многофункциональных спортплощадок в поселке Ударный и селе Даусуз.