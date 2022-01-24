Оказание плановой медпомощи в Карелии приостановят с 25 января из-за эпидситуации

ТАСС, 24 января. Оказание плановой медицинской помощи в Карелии будет приостановлено с 25 января, стационарной - с 1 февраля. Это связано с ухудшением эпидситуации в связи с новой коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

"Эпидемиологическая ситуация в Карелии резко ухудшилась. Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжелое решение - временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях", - написал Охлопков.

Медицинские работники стационаров и диспансеров мобилизуются в амбулаторное звено. "Подчеркну, что это касается и взрослых, и детских поликлиник", - добавил он.

Как указал министр, маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет, а также мамам с детьми до трех лет рекомендуется воздержаться от посещения поликлиники. "В связи с сообщением о приостановке оказания плановой медицинской помощи ко мне поступает много обращений по поводу помощи онкобольным и вакцинации. Сообщаю, что помощь больным с онкологическими заболеваниями не приостановлена. Также мы продолжаем вакцинацию", - отметил Охлопков.

На 24 января в Республике Карелия зарегистрированы 94 804 инфицированных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 371 случай. Выздоровели с начала пандемии 90 497 человек, за последние сутки - 306. Зарегистрировано 1 288 летальных исходов от коронавируса.