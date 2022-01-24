В Подмосковье 1 февраля пройдут Всероссийские соревнования по джигитовке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по джигитовке на "Кубок памяти атамана А. И. Острягина" пройдут в этом году 1 февраля в конноспортивных комплексах (КСК) Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Союза казаков-воинов России и зарубежья.

"В одном из лучших конноспортивных комплексов Подмосковья - в КСК "Звездный" 1 февраля 2022 года состоятся первые в этом году Всероссийские соревнования по джигитовке на "Кубок памяти атамана А. И. Острягина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники будут соревноваться в двоеборье, включающем в себя два раздела: "Специальная джигитовка" и "Вольная джигитовка". В первом необходимо продемонстрировать умение владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, пистолетом, луком и ножом. Вольная джигитовка требует от участников выполнения акробатических упражнений верхом на лошади.

В соревнованиях принимают участие команды Москвы, Подмосковья, Волгоградской, Тверской, Липецкой областей. Организаторами соревнований являются Федерация конного спорта России, Общероссийская общественная организация "Союз казаков-воинов России и зарубежья", Всероссийская федерация конноспортивной джигитовки и тентпеггинга, конноспортивный комплекс "Звездный".

Казачья джигитовка в России является исключительно национальной конной дисциплиной, насчитывающей не одно столетие. Возрождение джигитовки стало вкладом современного казачества в поддержании патриотического и спортивного воспитания современных конников.