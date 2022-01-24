Вице-премьер Северной Македонии заразился коронавирусом

ЗАГРЕБ, 24 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Северной Македонии Боян Маричич заразился коронавирусом и не сможет принять участие в первом заседании межправительственной группы по евроинтеграции и зеленой политике с Болгарией в Софии.

"Я не войду в состав правительственной делегации из-за положительного теста на COVID-19, и, хотя у меня нет никаких симптомов, правила предписывают изоляцию. К сожалению, я не смогу присутствовать на первой встрече совместной межправительственной группы по европейской интеграции и зеленой политике, в которой являюсь сопредседателем <...>", - сообщил Маричич в понедельник на своей странице в Facebook.

Болгария в ноябре 2020 года заблокировала начало переговоров между ЕС и Северной Македонией, выдвинув ряд требований к этой стране. Публично поддержав евроинтеграцию Северной Македонии, Болгария ожидает, что перед началом официальных переговоров будут решены открытые проблемы двусторонних отношений. В частности, София отказывается признавать существование самостоятельного македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского, требует конституционных гарантий для болгарского меньшинства в Северной Македонии, которое насчитывает около 120 тыс. человек, подчеркивает необходимость объективного толкования событий совместной истории и выдвигает некоторые другие требования.