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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии приостанавливается плановая помощь в амбулаторном звене

Принятие соответствующих мер необходимо в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и ростом количества пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС /. Плановая диспансеризация и профосмотры приостанавливаются в Северной Осетии из-за ухудшения эпидобстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона по итогам заседания оперштаба.

"В республике приостанавливается проведение плановых диспансеризаций и профосмотров. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Принятие соответствующих мер необходимо в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и ростом количества пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении. Это позволит высвободить необходимое количество кадров и сконцентрировать все силы на оказании помощи пациентам с коронавирусом.

Глава республики Сергей Меняйло обязал глав районов обеспечить дополнительным транспортом участковых терапевтов для обслуживания населения. Помимо этого, пять дополнительных бригад привлечет к работе станция скорой медицинской помощи.

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 2 438 больных, из них 484 ребенка.

За прошедшую неделю, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлой недели, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 10,5%. Вместе с тем, на 4,7% снизилась обращаемость в ковидные госпитали республики.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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