Госдума рассмотрит в I чтении законопроект об организации местного самоуправления

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), который призван послужить развитию новых положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Документом вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, устанавливаются полномочия муниципалитетов, а также усиливается ответственность глав муниципальных образований.

Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Как отмечал ранее Крашенинников, законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления, что будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий.

Одноуровневая система

Одна из важнейших новелл законопроекта заключается во введении одноуровневой системы муниципальной власти. Как пояснял журналистам Крашенинников, на сегодняшний день во многих субъектах РФ "существуют такие матрешечные муниципальные образования" - когда внутри районного муниципального образования находятся, как правило, поселенческие муниципальные образования. Это приводит к тому, что органы власти такого образования не имеют достаточного финансирования и кадрового обеспечения, а жители не могут решить свои проблемы.

Одноуровневая система предусматривает разделение на городские и муниципальные округа. Система будет опираться не на территориальное разграничение, а на принцип привязки к населению. "Это более универсальный, более профессиональный подход", - утверждал Крашенинников.

Как заметил ранее председатель комитета Народного собрания Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов во время седьмой парламентской сессии Дагестана, "законопроектом не предусмотрены такие виды муниципальных образований, как муниципальный район, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, городское поселение и сельское поселение". При рассмотрении документа Народным собранием парламентарий заметил, что наименования населенных пунктов не исчезнут, законопроект коснется лишь организации власти в этих поселениях.

Для всех округов вводятся неотчуждаемые полномочия, то есть те, которые у местных властей никто не сможет отнять и которые они в свою очередь не смогут игнорировать. Это, в том числе, уборка территорий, вывоз мусора и т. д. Законопроект позволяет передавать органам МСУ полномочия региона, но при условии финансового и кадрового обеспечения.

Выборы и муниципальная служба

Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования - муниципальные выборы. Глава муниципального образования избирается на выборах либо представительным органом этого образования как из состава депутатов, так и из числа кандидатов, предложенных главой региона.

Перечень полномочий представительного органа состоит из 11 пунктов. Депутаты вправе образовывать фракции. Отдельная статья посвящена гарантиям лиц, занимающих муниципальные должности.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Как заметил ранее глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, сегодня престиж муниципальной службы очень невелик, в том числе из-за низкой заработной платы, социальных гарантий. "Вот сегодня, повышая уровень управляемости и переход, допустим, на уровень муниципальных округов, во-первых, это повысит сам статус муниципальных служащих, и второе - это обязательно должно вести за собой повышение заработной платы, потому что иначе быть не может", - сказал он.

Усиление ответственности

Согласно законопроекту, одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ. С соответствующей инициативой глава субъекта федерации вправе обратиться в представительный орган муниципального образования.

Как заметил в беседе с ТАСС бывший губернатор Новгородской области (с 2007 по 2017 годы), ныне занимающий пост заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике, Сергей Митин, законопроект позволит избежать внутренних конфликтов между главой региона и властями муниципалитетов. Так, по его словам, в 2007 году смена главы муниципалитета могла занимать несколько лет. "Конечно, парадокс. Одно дело, когда муниципалитет получает достаточно внутренних ресурсов, публичность его главы показывается народу, который его избрал. Но парадокс, когда этот муниципалитет полностью финансируется из областного бюджета, а глава не подчиняется руководителю субъекта РФ и ведет какую-то свою политику", - сказал Митин ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий. Если глава муниципального образования избран местными депутатами из своего состава, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления. Как отмечал Крашенинников, это позволит всем должностным лицам доработать срок своих полномочий.