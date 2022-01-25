Выставка "Три века российской прокуратуры" с документами из спецхрана откроется в РНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет во вторник в своем главном здании выставку "Три века российской прокуратуры". Многие из изданий до недавнего времени находились в спецхране.

"Мы постарались на основе документов разных эпох осветить всю деятельность прокуратуры за 300 лет, начиная со времен Петра [I], когда был учрежден этот орган, и до наших дней. Один из первых экспонатов - письмо первого прокурора Российской империи графа Павла Ягужинского, которого называли государевым оком, к светлейшему князю Александру Меншикову, не всегда следовавшему букве закона. Но тем не менее оба входили в круг приближенных императора", - рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки Дмитрий Николаев.

На самого куратора выставки сильное впечатление произвела докладная записка Николаю I от 12 июля 1826 года о процедуре казни декабристов, где министр юстиции Дмитрий Лобанов-Ростовский за день до казни излагает все детали этой акции, включая технические габариты виселиц. На докладной - резолюция императора: "Согласен с мнением Вашим...".

В экспозиции будет представлен первый исторический обзор судебной системы России "Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции", составленный действительным статским советником Петром Ивановым в 1863 году. Особый раздел составят издания, посвященные советскому периоду деятельности прокуратуры. Среди документов - книги и брошюры 1920-х годов, призванные объяснить значение прокуратуры для простого народа. В экспозицию включен первый том документов Нюрнбергского процесса, где главным обвинителем от Советского Союза выступал Роман Руденко, ставший в 1953 году генеральным прокурором СССР.

Выставка организована совместно с Фондом поддержки и развития исторического наследия Анатолия Кони. Она будет работать до 22 февраля.