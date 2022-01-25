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Пандемия COVID-19

Эксперт: число заболевших ковидом в РФ на пике может превысить 100 тыс. человек в сутки

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик заболеваемости ожидается в начале-середине февраля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в сутки на пике может превысить 100 тыс. человек в сутки, рассказал ТАСС врач-инфекционист Николай Малышев.

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"Я думаю, около ста и больше. Идет очень быстро, заражаются очень быстро, проходит 4-5 дней и уже во всю болеют, а за это время распространяют, <…> подъем ждет значительный", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Малышева, пик заболеваемости коронавирусной инфекции ожидается в начале-середине февраля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 351,6 млн человек, почти 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 173 300 случаев заражения, выздоровели 10 045 336 человек, умерли 326 767. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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