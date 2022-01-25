ДВФУ откроет подготовку медиков по востребованной программе "Сестринское дело"

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет осенью откроет новые программы подготовки по востребованным в регионе направлениям "Сестринское дело" и "Стоматология". В частности, программа обучения сестринскому делу открыта из-за острой нехватки таких специалистов и большого числа желающих ему обучиться, сообщил ТАСС директор Школы медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Стегний.

"Со следующего года мы готовы открыть программу бакалавриата "Сестринское дело" и программу специалитета "Стоматология". Кроме того, с сентября мы откроем еще четыре специальности ординатуры: "Онкология", "Инфекционные болезни", "Нейрохирургия" - кстати, ординатуры по нейрохирургии во Владивостоке и Приморском крае никогда не было - и "Урология", - сообщил Стегний.

Он отметил, что пандемия показала острую нехватку и врачей, и среднего медицинского персонала практически во всех регионах страны, и Приморский край и Дальневосточный федеральный округ не стали исключением. "С сестринскими кадрами катастрофа. Последние два года нам показали, что студенты готовы учиться, но возможности базового медицинского колледжа ограничены. Открытие еще одного факультета для обучения сестринскому делу позволит большему количеству желающих получить это образование, в том числе на бюджетной основе", - пояснил собеседник.

Нехватка медиков

Он добавил, что в целом в последние два года наблюдалась нехватка врачей всех специальностей. В частности, именно поэтому в 2021 году была создана новая Школа медицины ДВФУ. В первый учебный год она приняла 100 человек на факультет "Лечебное дело", 25 человек на "Биохимию", 24 человека на "Биофизику", а также учащихся в рамках госзадания по тем или иным специальностям ординатуры, всего сюда пришли 156 новых студентов и ординаторов. Всего Школа медицины ДВФУ реализует подготовку ординаторов по 18 специальностям.

Кроме того, в школе действует программа General Medicine, которая обучает направлению "Лечебное дело" на английском языке, на нее приняли 195 иностранных студентов из Индии, стран Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. ДВФУ один из немногих вузов, преподающих на английском языке все шесть лет, что длится обучение на этой программе. Стегний рассказал, что после ее окончания и подтверждения квалификации экзаменом выпускник может работать врачом у себя на родине или в России, если захочет этого и оформит все необходимые документы.

Он добавил, что еще одной особенностью ДВФУ является наличие медицинского центра и возможность обучения студентов на практике. "По сути, Медцентр ДВФУ - это университетская клиника, база клинической подготовки наших студентов, ординаторов, такой возможностью могут похвастаться не все вузы. Например, на первом курсе студенты учатся правильной транспортировке больных, распределению потоков, асептике и антисептике, на третьем-четвертом курсе проходят сестринскую практику, изучают медицинскую документацию, правила инъекций и перевязок, а с пятого курса могут попробовать себя в роли врачей различных направлений и выбрать для себя будущую специальность", - рассказал Стегний.

В пресс-службе правительства Приморья ТАСС сообщили, что нехватка врачей в крае в целом составляет сейчас около 15%. В 2020 году в медицинские учреждения устроились работать 417 молодых специалистов, в 2021 году - 460. Для привлечения в медучреждения края врачей и специалистов среднего звена действуют в том числе федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по ним в 2021 году на работу устроился 71 специалист. Эти программы позволяют молодым врачам при переезде в сельскую местность получить до 2 млн рублей, среднему медицинскому персоналу - до 1 млн рублей. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из важных направлений национального проекта "Здравоохранение".