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В России отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп

По данным Роспотребнадзора, эпидпороги превышены в 57 субъектах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России среди всех возрастных групп. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"На 3 неделе 2022 года (17-23 января) в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах Российской Федерации. На прошедшей неделе заболеваемость обусловлена вирусами гриппа типа А и респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Вакцинированы от гриппа более 68,5 млн россиян, что составляет 47% от численности населения страны, указывается в публикации.

 

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