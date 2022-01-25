В Якутии в 2022 году для поддержки оленеводов в арктических районах направят субсидии

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Субсидии для поддержки оленеводства в арктических районах Якутии направят на закупку передвижных домиков и квадрокоптеров, строительство коралей (загоны для оленей). Средства предусмотрены из федерального бюджета в размере 39 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в региональном Минсельхозе.

"Между правительством Республики Саха (Якутия) и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики было подписано соглашение о поддержке оленеводства в регионе, согласно которому будут выделяться субсидии. Средства будут направлять на приобретение передвижных домиков для оленеводов, на строительство коралей и на обеспечение беспилотниками и квадрокоптерами", - рассказали в министерстве.

Уточняется, что такая поддержка при участии Минвостокразвития пройдет впервые. Всего из федерального бюджета предусмотрено 39 млн рублей.

В данный момент региональный Минсельхоз разрабатывает положение, согласно которому будут выделять субсидии. Поддержка будет оказываться представителям сферы оленеводства на территории 13 арктических районов Якутии.

По данным министерства, на территории 13 арктических районов Якутии насчитывается порядка 700 оленеводов.