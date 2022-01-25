Жители села Чигири построили дом, внутри которого оказались провода ЛЭП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Житель села Чигири Благовещенского района в Амурской области построил двухэтажный дом с нарушением правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Провода линии электропередачи (ЛЭП) проходят через строение, на что "Амурские электрические сети" направили письмо с жалобой в надзорные органы, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Амурские электрические сети" направили письма в прокуратуру, Ростехнадзор, министерство ЖКХ [Амурской области] и в администрацию Благовещенского района с жалобой на нарушение "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" в селе Чигири Благовещенского района по улице Любимая. Ранее специалисты компании выявили факт грубого нарушения этих правил - в охранной зоне построен двухэтажный дом так, что провода ЛЭП оказались внутри строения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за нарушений происходят систематические сбои в электроснабжении. Только за один день специалистам приходилось дважды выезжали на восстановление этой линии.

"Сначала бригада на осмотре обнаружила разрубленный нулевой провод, однако после восстановления повреждения вновь поступили жалобы от местных жителей на отсутствие электричества. Во второй раз провод разрубили в нескольких местах и часть его унесли", - отметили в пресс-службе предприятия.