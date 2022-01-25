Роспотребнадзор предложил тестировать сотрудников на COVID-19 дважды в неделю

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций работодателям по тестированию сотрудников на коронавирусную инфекцию. В компаниях с количеством сотрудников менее 500 предлагается проводить тестирование два раза в неделю (по понедельникам и четвергам), пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Согласно проекту, если в организации работает от 500 до 1 000 человек, то тестирование необходимо проводить один раз в неделю, а крупным компаниям со штатом от 1 000 человек рекомендуется тестировать сотрудников минимум раз в две недели. Отмечается, что процедура не касается работающих удаленно, но ее нужно проводить для вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.

"В нем [документе] разъяснены методические моменты, позволяющие проводить профилактические мероприятия наиболее эффективно с точки зрения сохранения здоровья персонала", - рассказал газете представитель ведомства, подтвердив подлинность проекта рекомендаций. Собеседник издания добавил, что рекомендации ориентированы на тех, кто уже проводит добровольное тестирование сотрудников или собирается его ввести. Проект пока обсуждается, итоговая версия может отличаться от текущей. В любом случае, он будет носить рекомендательный характер, уточнил представитель Роспотребнадзора.

Если финансовая ответственность за исполнение рекомендаций будет лежать на предпринимателях, то предложение Роспотребнадзора станет неосуществимым для исполнения для малого и среднего бизнеса, заявил "Ведомостям" глава "Опоры России" Александр Калинин. Он напомнил, что сейчас в таких компаниях работает 14 млн человек. Если учесть, что удаленно работают 30% сотрудников, тесты понадобятся для 10 млн человек, тогда как стоимость одного ПЦР-теста в среднем составляет 2 000 рублей. Таким образом, затраты для бизнеса составят минимум 40 млрд рублей в месяц или 480 млрд рублей в год, оценил Калинин.

Член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков также назвал проект Роспотребнадзора невыполнимым, особенно если не будут предусмотрены компенсации от государства. Наиболее критично это отразится на компаниях со штатом от 5 до 10 человек, а также на предприятиях, открывшихся в 2021 году, считает Мостовщиков.

Дополнительные меры поддержки бизнеса будут обсуждаться в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах и введения отдельных ограничений, сказал газете представитель Минэкономразвития, напомнив, что сейчас выручка у предприятий малого и среднего бизнеса стабилизировалась, деловая активность в отрасли постепенно восстанавливается.