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Пандемия COVID-19

Эксперт: отличить "дельту" от "омикрона" без лабораторного анализа нельзя

Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что клинические проявления у обоих штаммов очень похожи друг на друга

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса у заболевшего нельзя определить без проведения лабораторного тестирования, сообщил ТАСС врач-инфекционист Николай Малышев.

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"У постели больного "омикрон" от "дельты" очень трудно. Заподозрить можно, но диагноз поставить очень трудно, и без лаборатории здесь не обойдешься", - сказал он.

По словам Малышева, клинические проявления у обоих штаммов очень похожи друг на друга.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм зарегистрирован уже в 64 регионах РФ против 57 в минувшую пятницу. Доля этой версии и иных "не доминирующих штаммов" за это время увеличилась с 47,7% до 48,3% выявляемых случаев, тогда как доля господствующего штамма "дельта" снизилась до 51,7%.

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