Эксперт: отличить "дельту" от "омикрона" без лабораторного анализа нельзя

"У постели больного "омикрон" от "дельты" очень трудно. Заподозрить можно, но диагноз поставить очень трудно, и без лаборатории здесь не обойдешься", - сказал он.

По словам Малышева, клинические проявления у обоих штаммов очень похожи друг на друга.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм зарегистрирован уже в 64 регионах РФ против 57 в минувшую пятницу. Доля этой версии и иных "не доминирующих штаммов" за это время увеличилась с 47,7% до 48,3% выявляемых случаев, тогда как доля господствующего штамма "дельта" снизилась до 51,7%.