В Кузбассе запустили первый чат-бот для помощи студентам

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) запустил первый в регионе чат-бот для студентов, который в круглосуточном режиме будет оказывать им помощь по всем возникающим вопросам об учебной и внеурочной деятельности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"25 января, в День студентов, в КузГТУ заработал чат-бот "KUZя". Это одна из первых подобных практик в вузах России, это новая форма коммуникации с современными студентами. Чат-бот обладает достаточно обширным функционалом - подскажет ответы на вопросы о стипендиях, материальной помощи, как получить бесплатную путевку в Шерегеш (горнолыжный курорт в Кузбассе - прим. ТАСС) или поправить свое здоровье в санатории-профилактории КузГТУ; поможет решить проблемы, связанные с учебным процессом, проживанием в общежитиях и т. д. При необходимости соединит студента с психологической службой университета", - говорится в сообщении.

Студенческий чат-бот будет работать на базе популярной соцсети "ВКонтакте". По случаю Дня студентов он сможет организовать звонок ректора обучающимся для поздравления с праздником. За активное пользование новым сервисом студенты смогут зарабатывать бонусы, которые потом можно обменять на сувениры с символикой университета или туристические путевки по России.

Кузбасский государственный технической университет является опорным вузом для промышленности региона, занимается подготовкой кадров для ее ключевых отраслей и ведет разработку технологий безопасной добычи полезных ископаемых. В КузГТУ обучаются порядка 6,7 тыс. студентов.