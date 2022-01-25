На Камчатке треть чиновников переведут на дистанционную работу из-за COVID-19

ТАСС, 25 января. Власти на Камчатке переводят часть работников органов власти на дистанционный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального правительства. Это рекомендовано сделать практически всем работодателям в регионе.

"Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края с 27.01.2022 обеспечить перевод на дистанционный режим работы государственных гражданских служащих Камчатского края и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Камчатского края, обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов государственной власти Камчатского края, численностью не менее 30% от их фактической численности", - приводят в сообщении часть постановления губернатора, которым вносятся изменения в ранее изданное постановление "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края".

Последовать этому примеру рекомендовано почти всем работодателям в регионе, за исключением объектов жизнеобеспечения, жилищного и коммунального хозяйства.

Новым постановлением срок действия всех ограничительных мер на территории края продлен по 28 февраля включительно. В частности, посещение заведений общепита возможно только при наличии QR-кода, есть ограничения по проведению мероприятий под открытым небом, по заполняемости залов учреждений и ряд других.

По данным за последние сутки, в регионе выявлено 120 новых случаев заражения, 60 человек выздоровели, на стационарном лечении находятся 200 человек, свободными в больницах остаются 70 коек.

Всего с начала пандемии коронавирусом на Камчатке, по информации с сайта стопкоронавирус.рф, заболели свыше 24,8 тыс. человек, 527 умерли. В начале января в сутки регистрировалось до 20 новых заболевших.