В Якутии зафиксировали максимум заболевших ковидом за сутки

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 1 525 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии.

"На 25.01.2022 года выявлено 1 525 новых случаев коронавирусной инфекции", - сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Якутии. Из них 1 250 случаев зафиксировано в Якутске.

Ранее максимальное количество заболевших ковидом за сутки было зафиксирован 24 января (1 211 новых случаев).

По последним данным, первым компонентом в регионе привиты более 560 тыс. жителей, что составляет 78,1% взрослого населения республики. Почти 118 тыс. человек прошли ревакцинацию.

Помощь крупнейшего вуза Якутии

Свыше 40 преподавателей и более чем 720 студентов Мединститута Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии привлечены к борьбе с коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Уточняется, что пятеро представителей профессорско-преподавательского состава Мединститута СВФУ сейчас оказывают информационную поддержку операторам кол-центров медучреждений Якутска. К примеру, в ситуации в кол-центре, если оператор не знает, что делать при повышении температуры после назначения тех или иных лекарств, преподаватели объясняют, как действовать. Сотрудники будут работать с 8:00 до 20:00.

При необходимости количество сотрудников-консультантов из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) СВФУ будет увеличено, уточнили в вузе.

"Вступить в борьбу с коронавирусом - долг каждого медицинского работника. С 2020 года в разное время COVID-19 противостояли 52 представителя профессорско-преподавательского состава мединститута. И в этот раз мы не остаемся в стороне: наши преподаватели своим примером показывают, насколько важна помощь каждого человека. Объединив усилия, мы сможем побороть коронавирус", - цитирует пресс-служба директора Медицинского института СВФУ Николая Гоголева.