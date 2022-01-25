В Якутии местный житель возместит расходы на тушение лесного пожара в размере 6 млн рублей

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Житель Верхневилюйского района Якутии возместит расходы, связанные с тушением лесного пожара, в размере 6 млн рублей. Пожар возник из-за неосторожного обращения жителя с огнем, сообщила во вторник журналистам пресс-служба прокуратуры Якутии.

Отмечается, что местный житель признан виновным в возникновении лесного пожара 3 июня 2021 года в местности Кубалаах Верхневилюйского района. Он был осужден по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб").

"По иску прокуратуры района с него также взыскан ущерб, причиненный лесному фонду, в результате его преступных действий. При этом установлено, что расходы, связанные с тушением указанного лесного пожара, составили 6 млн рублей, которые не возмещены. Прокуратура района обратилась в связи с этим с иском в суд о взыскании с осужденного суммы понесенных на тушение лесного пожара расходов", - сообщили в прокуратуре.

Решением суда заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. Судебное решение не вступило в силу.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.