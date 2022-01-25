Власти Перу начали вакцинацию от ковида детей до 11 лет

ГАВАНА, 25 января. /ТАСС/. Руководство Перу начало в понедельник программу вакцинации от коронавируса возрастной группы от пяти до 11 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эрнандо Севальос.

"Правительство Перу располагает вакцинами для всех детей от пяти до 11 лет, мы начнем вакцинацию с детей от 10 до 11 лет, а также детей, у которых есть определенные заболевания", - приводятся слова главы ведомства на его сайте. Всего в этой возрастной группе планируется привить от ковида более 4 млн человек.

В Перу с 33-миллионным населением полный курс вакцинации от коронавируса прошли 22,6 млн жителей страны (68,5%). С начала пандемии в республике выявлено 2,94 млн случаев заболевания COVID-19. Умерли более 204,3 тыс. перуанцев. Выздоровели 2,92 млн пациентов.