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Пандемия COVID-19

Власти Перу начали вакцинацию от ковида детей до 11 лет

Всего в этой возрастной группе планируется привить более 4 млн человек

ГАВАНА, 25 января. /ТАСС/. Руководство Перу начало в понедельник программу вакцинации от коронавируса возрастной группы от пяти до 11 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эрнандо Севальос.

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"Правительство Перу располагает вакцинами для всех детей от пяти до 11 лет, мы начнем вакцинацию с детей от 10 до 11 лет, а также детей, у которых есть определенные заболевания", - приводятся слова главы ведомства на его сайте. Всего в этой возрастной группе планируется привить от ковида более 4 млн человек.

В Перу с 33-миллионным населением полный курс вакцинации от коронавируса прошли 22,6 млн жителей страны (68,5%). С начала пандемии в республике выявлено 2,94 млн случаев заболевания COVID-19. Умерли более 204,3 тыс. перуанцев. Выздоровели 2,92 млн пациентов.

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ПеруПандемия COVID-19
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