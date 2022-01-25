Опрос: у 83% пользователей рунета есть друзья со времен студенчества

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Друзья со времен студенчества остались у 83% пользователей рунета, говорится в подготовленном ко Дню студента совместном опросе соцсети "Одноклассники" (ОК) и исследовательского центра ResearchMe. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Выяснилось, что у 83% респондентов остались настоящие друзья со времен студенчества, при этом еще больше опрошенных (85%) состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68% периодически общаются, а 17% просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 60% опрошенных считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд "на картошку" (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (Татьянин день) (16%). Более 60% респондентов также считают, что с высшим образованием можно добиться больших успехов. Около 40%, напротив, уверены в том, что для карьерного роста высшее образование необязательно.

По данным исследования, в течение учебы опрошенные чаще всего использовали соцсети для общения (26%), обмена фотографиями (21%), общения в тематических группах (19%), поиска практики (9%). Во время опроса респонденты также поделились, что дало им студенчество. Более 50% отметили приобретенные знания и навыки, 38% - друзей, 36% - эмоции, 20% - хорошую работу, 19% - полезные знакомства, 11% - любимого человека, 6% - путешествия. 15% считают, что приобрели что-то другое.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 66% респондентов писали шпаргалки перед экзаменами. Самыми популярными у пользователей рунета оказались рукописные шпаргалки (64%), шпаргалки-гармошки (39%), напечатанные мелким шрифтом (20%), различные гаджеты (17%), шпаргалки на руках и ногах (13%), а также другие способы (2%).

Совместное исследование соцсети "Одноклассники" и исследовательского центра ResearchMe было проведено с 19 по 23 января методом онлайн-опроса среди 1 151 пользователя рунета старше 18 лет.