Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 25 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет до 10 градусов мороза, в ночные часы в столице температура составит 11 градусов.

В Подмосковье температура опустится до 13 градусов ниже нуля, в ночь на среду похолодает до 14 градусов.

По данным Гидрометцентра, ветер в Московском регионе будет слабый.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.