Вице-спикер Госдумы предложил доплачивать учителям за работу в классах, где выявлен ковид

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавки для учителей в размере трех минимальных окладов за работу в классах, в которых есть ученики, в последствие изолированные из-за коронавируса. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда", - говорится в тексте.

Чернышов подчеркивает, что "педагогам необходима административная поддержка", в частности, повышение зарплаты и надбавки, равнозначные тем, которые получают медики в ковидных госпиталях. "В связи со сложившейся ситуацией стоит говорить уже о введении так называемых ковидных выплат для учителей школьного и дошкольного образования, а также тех, кто занимается с детьми в группах в период пандемии", - убежден депутат.

Вице-спикер в своем письме констатирует, что тема повышения зарплаты стоит остро для педагогического сообщества, а Министерство просвещения РФ не предпринимает должных усилий в этом направлении. "Недостаточная оплата труда и стрессовые ситуации могут привести к массовым увольнениям педагогов по собственному желанию. А те, кто останутся, вероятнее всего, станут во многих случаях формально относиться к работе, что повлияет на качество образования", - резюмирует Чернышов.