Эксперты: чаще всего своей профессии преданы архитекторы и программисты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Архитекторы и программисты наиболее преданы своей профессии. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob среди 4 800 представителей 24 наиболее распространенных профессиональных групп в период 10-24 января 2022 года.

"Бессменным лидером рейтинга специалистов, наиболее преданных своему призванию, являются архитекторы: 83% современных зодчих не променяли бы свою специальность ни на какую другую. На втором месте - программисты: 82% из них подтвердили бы свое решение о выборе профессии. Сметчиков, удовлетворенных выбором профессионального пути, - 76%", - говорится в результатах аналитики.

Не променяли бы свое призвание на другую сферу деятельности большинство врачей и медицинских сестер (69% и 65% соответственно). Остались бы верны профессии и 63% HR-менеджеров. На последней строке рейтинга наиболее преданных своей профессии специалистов - экономисты: среди них лишь 45% выбрали бы свою профессию вновь.

За 4 года, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, специалистов, довольных своим выбором профессионального пути, стало меньше среди спортивных тренеров (на 8 п. п.), дизайнеров (на 5 п. п.) и экономистов (на 3 п. п.). Программистов, которые не променяли бы свою профессию на иную, стало на 4 п. п. больше.