Поисковики рассказали, что жертв оккупации в Ростовской области оказалось вдвое больше

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Жертвами оккупации Ростовской области нацистской Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны стали 192 тыс. мирных жителей, это вдвое больше, чем считалось до сих пор, сообщил ТАСС руководитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Щербанов. Новые данные были получены в ходе работы в рамках проекта "Без срока давности".

Накануне прокуратура Ростовской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова обратилась в суд для признания геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Основанием для обращения стали результаты работы, в ходе которой были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальске.

"Практически 75 лет после войны официально считалось, что в период оккупации в Ростовской области погибло 96 тыс. мирных граждан. После того, как началась работа в рамках проекта "Без срока давности", оказалось, что на территории Ростовской области было умерщвлено более 192 тыс. мирных граждан, в два раза больше. Это на сегодняшний день подтверждено документально. Если учесть, что оккупация длилась 392 дня, получается, что несколько сотен человек уничтожалось ежедневно. Велось целенаправленнее системное постоянное уничтожение мирных граждан с целью очищения территории для нужд Германии", - сказал собеседник агентства.

Руководитель регионального отделения Поискового движения России напомнил, что в боях на территории Ростовской области погибли, по разным оценкам, от 350 до 380 тыс. советских солдат и офицеров. "А здесь мирных граждан более 190 тыс. человек. При этом из 192 тыс. погибших мирных граждан на долю еврейского населения приходится 30%, то есть все-таки правильно говорить не о геноциде каких-то отдельных народов, а о геноциде советских граждан в целом", - отметил Щербанов.

Собеседник отметил, что поисковики продолжают работы в городе Сальске Ростовской области, где массовые захоронения мирных граждан обнаружены на территории кирпичного завода. "Более 3 тыс. человек только в одном месте. Людей там не просто расстреливали, их сжигали в печах кирпичного завода. Не только военнопленных, но и мирных жителей. Таких объектов, где проводилось умерщвление людей, представителей мирного населения, оказалось несколько десятков на территории нашей области", - сказал Щербанов.

Руководитель регионального отделения Поискового движения России добавил, что среди обнаруженных останков 90% приходится на женщин, детей и стариков. Поисковики совместно со следователями фиксируют факты насильственной смерти каждой жертвы оккупации.

Проект "Без срока давности"

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское, поисковое с передачей результатов работы в следственные органы, просветительское.

В Ростовской области продолжает действовать рабочая группа по документированию нацистских злодеяний в период Великой Отечественной войны, которая создана при правительстве региона. Ранее были определены основные места поисковых работ для проверок данных архивных материалов. Это места массовых расстрелов в городах Шахты, Новошахтинск, Миллеровском, Красносулинском и Сальском районах.