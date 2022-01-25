Губернатор Кузбасса вернулся к работе после перенесенного во второй раз коронавируса

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который неделю назад во второй раз заразился коронавирусной инфекцией, получил отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

"Губернатор Сергей Цивилев получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме", - говорится в сообщении.

О болезни главы региона стало известно 17 января. Сообщалось, что Цивилев переносит заболевание в легкой форме и работает дистанционно.

Впервые Цивилев заразился коронавирусом в октябре 2020 года и перенес болезнь без госпитализации, на амбулаторном лечении вместе с супругой. В конце 2021 года стало известно, что глава Кузбасса вакцинировался, при этом сообщалось, что у него сохранялся высокий уровень антител к инфекции. Вместе с губернатором прививку от коронавируса одновременно сделала и его жена - председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. 17 января она также сообщила, что у нее подтвердилось заражение коронавирусом, а 25 января она получила отрицательный ПЦР-тест и вернулась к работе.

По последним данным регионального оперативного штаба, на 24 января в регионе с начала пандемии выявлено более 91,7 тыс. случаев заражения, выздоровели 83,9 тыс. человек, умерли 1 847 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков. За минувшую неделю в Кузбассе выявлено почти 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, что почти на 40% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано около 1,6 тыс. случаев. При этом около 30% заболевших - дети.