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Пандемия COVID-19

СМИ: глава Минздрава Аргентины попросила ВОЗ ускорить одобрение "Спутника V"

Карла Виссотти на встрече с главой всемирной организации Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметила важность одобрения этих вакцин для страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти попросила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата китайской фармацевтической компании CanSino. Об этом сообщила в понедельник газета La Nación.

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По ее данным, Виссотти на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметила, как важно одобрение этих вакцин для Аргентины и других стран, где применяются эти препараты.

После встречи глава Минздрава южноамериканской республики написала в Twitter, что благодарна Гебрейесусу за то, что он "поделился данными о том, как продвигается оценка вакцин "Спутник V" и CanSino для их включения в список препаратов для экстренного использования".

"Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал три прививки российской вакциной.

Теги
АргентинаРоссияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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