Онлайн-карта расчистки дорог и дворов будет работать по всей Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Онлайн-карта расчистки дорожной сети и дворов на этой неделе начнет работать по всей территории Сахалинской области. Об этом во вторник сообщила ТАСС министр ЖКХ региона Наталия Куприна.

Ранее сообщалось, что в прошлую среду такая карта была запущена для Южно-Сахалинска после прошедшего недавно мощного снежного циклона. На ней красным цветом отмечают зоны-очередники или места, ожидающие расчистку, желтым - те, что в работе. Синим цветом обозначена область, где расчищать будут на следующий день, а зеленым - те участки, где работы завершены.

"На примере Южно-Сахалинска карта показала свою эффективность и до конца этой недели начнет работать на территории всей Сахалинской области", - рассказала глава ведомства.

Уже сейчас карта начала работать на территории Холмского района на юге Сахалина. Идет процесс заполнения данными.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области с 12 по 14 января. Во время непогоды была нарушена работа всех видов транспорта, а также энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работали многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

Высота сугробов местами достигала 2-3 м. В одном только Южно-Сахалинске каждый день, включая дни во время циклона, работало более 150 единиц техники, в ночное время - в два раза больше. После непогоды школьники еще неделю оставались на дистанционном обучении, сотрудники ряда организаций - на удаленке, так как никто не мог выехать с территории нечищеных дворов на личных автомобилях. В настоящий момент в регионе продолжается расчистка дворов и дорожной сети.