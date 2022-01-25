Опрос: частные уроки иностранного языка в РФ приносят от 30 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Большинству российских преподавателей иностранного языка частные уроки приносят порядка 30 тыс. рублей в месяц, однако примерно 10% преподавателей зарабатывают на частных уроках за этот период до 100 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса онлайн-платформы для учителей, авторов курсов и языковых школ Edvibe и сервиса "СберУслуги", проведенного в декабре 2021-январе 2022 года среди 1 188 преподавателей из разных регионов России.

"Большинство опрошенных (42,2%) заявили, что в месяц благодаря частной практике зарабатывают в среднем менее 30 тыс. рублей. Каждый четвертый преподаватель от репетиторства зарабатывает в среднем 30-50 тыс. рублей. Доходы 16% респондентов достигают 50-70 тыс. рублей. Только 10% преподавателей удается заработать 80-100 тыс. рублей в месяц. Чуть более 4% респондентов заявили о доходе свыше 100 тыс. рублей в месяц", - отмечается в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В Москве доходы репетиторов в целом выше, чем по стране: 30 тыс. рублей зарабатывают менее трети респондентов, при этом о зарплате в 50-70 тыс. рублей заявил каждый четвертый репетитор. Также в столице больше преподавателей, которые зарабатывают 100 тыс. и выше - более 23%.

Стоимость в регионах

В Санкт-Петербурге большинство частных преподавателей иностранных языков зарабатывают 30-50 тыс. рублей - такую цифру назвали 40% опрошенных преподавателей. Доход чуть более трети респондентов в Санкт-Петербурге составляет менее 30 тыс. рублей, каждый десятый зарабатывает 80-100 тыс. рублей.

Наиболее низкие доходы у репетиторов на Дальнем Востоке - менее 30 тыс. в регионе зарабатывает половина преподавателей.

Что касается средней цены за одно занятие, то в целом по России преподаватели чаще всего оценивают свой урок в 500-700 рублей, об этом заявили почти треть опрошенных. Почти столько же респондентов (29%) отметили, что их часовое занятие стоит 800-1 000 рублей. Более 1 000 рублей за занятие берет каждый пятый преподаватель, а менее 500 рублей - каждый шестой.

В регионах цена за занятие сильно отличается: если в Москве часовой урок стоит более 1 тыс. рублей почти у половины репетиторов (45%), то в Южном федеральном округе большинство преподавателей (71%) оценивают свой час в 500-700 рублей. Похожая ситуация и в Сибири, где половина опрошенных репетиторов берет за часовое занятие 500-700 рублей. При этом в Санкт-Петербурге самая популярная цена за часовое занятие - 800-1 000 рублей, такой прайс заявляют более половины петербургских учителей.

Подобные данные приводит и сервис "СберУслуги". Согласно исследованию, стоимость одного занятия по английскому языку обойдется москвичам минимум в 1 000 рублей, в Санкт-Петербурге цена за занятие начинается от 700 рублей. В регионах стоимость уроков сильно меньше. Например, репетиторы по английскому в Самаре зарабатывают минимум 500 рублей за занятие, в Екатеринбурге - 450 рублей, а в Казани - 400 рублей.

Аналитики отмечают, что стоимость занятий по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ выше обычного. Так, например, в среднем по России репетиторы за обычное занятие по английскому языку берут от 700 рублей, однако если речь о подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, то цена увеличивается примерно на 30% и составляет 900 рублей.

Возраст и график

Самый распространенный возраст частных онлайн-преподавателей иностранных языков в России - 27-36 лет (около 40% респондентов). Вторая по популярности возрастная категория - 18-26 лет (чуть менее трети респондентов). Преподавателей в возрасте 37-46 лет - более 18%, а в возрасте 47-56 - только 6%.

Рабочий график преподавателей иностранных языков отличается от стандартного офисного расписания. Так, большинство репетиторов (70%) работают менее 20 часов в неделю. Каждый четвертый респондент ответил, что занимается частной практикой в среднем 30 часов в неделю. Стандартного рабочего графика в 40 часов придерживается менее 5% репетиторов.

Несмотря на то, что чуть больше половины (55%) преподавателей не совмещают репетиторство и работу в найме, сразу 45 % респондентов имеют ставку в школах и языковых курсах.

Самыми частыми клиентами репетиторов становятся школьники и студенты - об этом заявили более 43% преподавателей. При этом с детьми занимаются только 17% опрошенных, а со взрослыми - более трети преподавателей.