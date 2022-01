Личные вещи сына Джонна Леннона продадут на аукционе в США в виде NFT-токенов

ТАСС, 25 января. Личная коллекция Джулиана Леннона, сына солиста группы The Beatles Джона Леннона, будет продана на аукционе Julien's Auctions в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Аукцион будет проведен 7 февраля, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте аукциона.

"Julien’s Auctions <...> имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции", - говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, представленные предметы включают ноты к песне Hey Jude, написанной Полом Маккартни для Джулиана, чтобы утешить его в связи с разводом родителей. Кроме того, в эту коллекцию входят оригинальное афганское пальто и черный плащ, которые носил Джон Леннон, когда снимался в двух разных фильмах.

Три гитары, лично подаренные Джулиану его отцом, также выставят на аукцион, говорится в заявлении.

The Beatles

Леннон, погибший в 1980 году в Нью-Йорке от рук разочаровавшегося в The Beatles фаната группы, считается одним из самых известных музыкантов в истории. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульской четверке" также принадлежит мировой рекорд по количеству проданных пластинок - в мире реализовано свыше 600 млн копий их альбомов. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Музыкальный коллектив стал обладателем десяти премий Grammy, а журнал Times включил его участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из битлов живы Пол Маккартни, которому 79 лет, а также Ринго Старр, в июле отметивший 81-й день рождения.