Власти Хабаровского края заявили, что в пятую волну COVID-19 могут заболеть до 80% медиков

"Штамм "омикрон" отличается более легким течением болезни, но это не говорит о том, что можно расслабиться. Основная угроза, с которой мы столкнемся, это временное выбывание медиков. При распространении "омикрона" может заболеть до 80% медицинского персонала, так как они находятся в зоне риска. Сейчас главным врачам необходимо методично проверить весь персонал в отношении вакцинации и провести ревакцинацию по необходимости", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Главным врачам поликлиник и больниц рекомендовано перевести часть персонала на дистанционный режим работы, это касается специалистов отделов кадров и бухгалтерии. Временно в поликлиниках приостанавливается диспансеризация и профосмотры. На термометрию поручено ставить не медицинский персонал, а студентов и волонтеров. Также поручено временно привлекать к работе в поликлиниках и амбулаториях на любые должности медиков, которые недавно вышли на пенсию. Планируется привлекать медиков других направлений. По словам и. о. министра здравоохранения Юрия Бойченко, на первичном этапе с "ковидными" пациентами могут работать любые специалисты, имеющие медицинское образование. "Первый удар придется на кол-центры и регистратуры. Надо быть готовыми к использованию готовых скриптов для постановки первичного диагноза. Эту работу могут выполнять и стоматологи, неврологи, любые специалисты. Просим их активно привлекать, обучить можно по краткосрочному курсу, есть готовые обучающие программы для постановки первичного диагноза. Очень важно, чтобы у таких специалистов была стопроцентная вакцинация", - приводят в сообщении слова Бойченко.

Больничные листы будут оформляться только дистанционно.

Подготовка к росту заболеваемости

В госпиталях Хабаровского края наращивают коечный фонд и закупают дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких с учетом увеличения числа пациентов в пятую волну COVID-19, во время которой будет преобладать штамм "омикрон".

В связи с высокой скоростью распространения штамма "омикрон" специалисты прогнозируют, что пропорционально количество тяжелых случаев в пятую волну останется на прежнем уровне. Правительством Хабаровского края уже выделены средства на дозакупку аппаратов ИВЛ и мониторов к ним. Кроме того, будет создан единый ситуационный центр на базе первой краевой больницы имени Сергеева в Хабаровске для взаимодействия со всеми районными отделениями для консультирования тяжелых течений заболевания. Количество реанимационных коек увеличат до 350 койко-мест. Также ковидные отделения должны предусмотреть возможность увеличения числа "кислородных точек" как минимум на 20%. Для северных районов будут дополнительно закуплены экспресс-ПЦР-лаборатории.

В настоящее время в Хабаровске официально подтверждено несколько случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". В целом коечный фонд ковидных госпиталей по краю загружен на 56,5%. На лечении находятся более 6 тыс. человек, из них около полутора тысяч госпитализированы. Ежедневно фиксируется порядка 300 новых случаев заболевания. Вакцинировано более 600 тыс. человек.