Сумму вознаграждения за отлов бездомных собак в Белогорске Приамурья увеличили вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Сумма вознаграждения за отлов безнадзорных собак в городе Белогорске, который является вторым по численности в Амурской области, по решению мэра Станислава Мелюкова увеличена вдвое - с 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Мелюкова.

"Провел совещание по изменению ситуации с безнадзорными животными. <…> Принятые решения: организация до 4 февраля "круглого стола" на тему неотложных мер по ловле безнадзорных собак, изготовление и бесплатная раздача старшим домов ловушек для собак для использования в микрорайонах с наибольшей концентрацией безнадзорных особей, <…> повышение вознаграждения за поимку безнадзорной особи с 2 тыс. до 4 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации директора муниципального предприятия "Автодорсфера" Ольги Алексеевой, в 2021 году с помощью жителей были отловлены 22 собаки, людям было выплачено по 2 тыс. рублей, то есть 44 тыс. рублей.

Среди предложений, озвученных на совещании, были также приобретение за счет городского бюджета прикормки для поимки собак, помощь в транспортировке пойманных особей силами муниципалитета, обеспечение видеофиксации ловцам безнадзорных животных и повторное обращение в Заксобрание Амурской области с инициативой изменения федерального закона "Об ответственности обращения с животными".

По данным пресс-службы мэрии Белогорска, в 2021 году в городе, где проживают 64,5 тыс. человек, насчитывалось около 500 безнадзорных животных, на начало 2022 года - 750.

Ранее Следственный комитет РФ планировал проанализировать случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовить предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий.