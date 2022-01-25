В Москве мобильные службы реабилитации оказали около 5 тыс. услуг за 2021 год

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мобильные бригады оказали почти 5 тыс. услуг москвичам с инвалидностью в 2021 году. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году и в три раза, чем в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Ежемесячно специалисты мобильных бригад охватывают порядка 350 москвичей с инвалидностью. В 2021 году они предоставили более 4,7 тыс. курсов комплексной реабилитации на дому жителям города, которые по разным причинам не могут приехать в реабилитационное учреждение лично, что почти в три раза больше, чем в доковидном 2019-м. Москвичам, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции, мобильная служба реабилитации дает возможность беспрепятственно соблюдать домашний режим, продолжая получать необходимые услуги для восстановления и поддержки здоровья", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Алексея Володина.

В пресс-службе добавили, что за последние три года столица увеличила мощности в рамках помощи мобильных служб. В 2019 году в Москве были задействованы 30 бригад и было оказано порядка 1,5 тыс. услуг, в 2020 году - 42 бригады оказали свыше 2,5 тыс. услуг, а в 2021 году 54 бригады предоставили более 4,7 тыс. услуг москвичам с ограниченными возможностями здоровья.

"В службу мобильной бригады входят: врачи-терапевты, логопеды, инструкторы АФК, психологи, специалисты по массажу, специалисты по социальной работе и другие сотрудники мультидисциплинарных групп реабилитационных центров", - рассказал собеседник агентства.

Для того чтобы пройти бесплатный курс реабилитации на дому, проводимой мобильной службой реабилитации, необходимо обратиться с заявлением и документами в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства. Сотрудники ТЦСО, учитывая характер заболевания, проконсультируют и направят документы в подходящий реабилитационный центр. Заявления рассматриваются в течение двух недель после подачи. Всего услуги реабилитации на дому предоставляют пять столичных центров.