С промплощадки Байкальского ЦБК вывезли более 2,5 тыс. тонн отходов в 2021 году

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. тонн мусора и опасных отходов вывезли во второй половине 2021 года с промплощадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, территория которого готовится к рекультивации. Об этом во вторник сообщил журналистам старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.

Структура ВЭБ.РФ - компания "Байкал. Центр" - в 2021 году выкупила имущество БЦБК. Это 244 единицы недвижимого и 104 единицы движимого имущества.

"В 2021 году во второй половине года мы убрались на площадке. Никогда даже при работающем заводе не было вывезено с площадки столько накопленного мусора, ущерба. Вывезено более 2,5 тыс. тонн различных отходов. Причем они не просто куда-то вывезены, они все утилизированы. В том числе первой, наивысшей категории опасности - 2,5 тонны. Так площадку еще никто не чистил. И мы эту работу продолжим, как сойдет снег", - сказал Григоров.

Кроме того, "Байкал. Центр" заключил контракт на подготовку проектно-изыскательских работ для изучения состояния промплощадки. Предстоит проверить здания на сохранность конструкций и на предмет загрязнения. Также необходимо обследовать землю под сооружениями.

"Это ответит на вопрос, а что надо делать с этими зданиями и сооружениями, с этой землей, и сколько это будет стоить. Ответ на этот вопрос мы получим предварительно в апреле и уже с проектной документацией в июле-августе этого года. Получим все соответствующие проекты, прошедшие необходимые экспертизы, и сможем масштабно начинать работы по уборке площадки", - сказал Григоров.

После рекультивации площадка будет введена в хозяйственный оборот.

О комбинате

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала. Помимо самой промплощадки, очисткой которой занимается ВЭБ.РФ, есть накопители с отходами производства. Они расположены на берегу Байкала, за годы работы комбината в них собралось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Оператором их ликвидации осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом". Выполнить поставленную задачу ему предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ также занимается вопросами развития Байкальска и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска.