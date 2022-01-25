Посол РФ сообщил, что неформальное признание российских вакцин в Китае уже состоялось

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Неформальное признание Китаем российских вакцин уже состоялось, так как прибывшие в Пекин на Олимпиаду российские спортсмены пользуются равными с привитыми иностранными атлетами правами. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Мне кажется, что эти вопросы скорее будут решены через международные организации. Всемирная организация здравоохранения уже признала две китайских вакцины, готовится к признанию нашей вакцины "Спутник". Вот через такие международные структуры, видимо, взаимное признание и произойдет", - сказал он.

"На данном этапе мы отмечаем, что наши спортсмены, привитые российскими вакцинами, на Олимпийских играх пользуются теми же правами, что и все остальные атлеты. Поэтому, я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось", - сказал дипломат.

"Это касается и всех остальных: Китай пока официально не признал ни одну из зарубежных вакцин, но спортсмены, приехавшие на Олимпиаду, чем бы они ни привились, пользуются равными правами", - добавил посол. Он также пошутил, что лично заинтересован в скорейшем взаимном признании властями двух стран сертификатов о вакцинации, так как уже четыре раза прививался одним из китайских препаратов.