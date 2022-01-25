Власти Приморья в 2022 году планируют увеличить охват профилактически медосмотрами

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. План профилактических медицинских осмотров и диспансеризации жителей Приморского края в 2022 году предусматривает охват 1,3 млн взрослых и детей, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. В 2021 году эта цифра составила чуть больше 240 тыс. человек.

"В этом году медики планируют провести диспансеризацию и профилактические осмотры для 989 348 жителей взрослого населения Приморья. Охват профилактическими осмотрами детей составит 363 907 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Приморского края, в этом году в плане диспансеризации взрослых также заложены показатели на проведение углубленной диспансеризации тех жителей, кто перенес COVID-19. Одной из основных ее задач является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в 2021 году проведение диспансеризации и профосмотров было начато 1 марта 2021 года. И за весь период до декабря количество оплаченных случаев диспансеризации взрослого населения составило 188 826 человек и профосмотров - 53 662 человека. Второй год подряд в районах Приморья по графику будет работать автопоезд с детскими врачами.

"Диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять на ранней стадии сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания бронхолегочной системы. А также распознать риски появления тромбозов. Своевременные осмотры позволяют увеличить выявляемость заболеваний на 20-25%", - приводятся в сообщении слова начальника отдела оказания медпомощи взрослому населению Минздрава Приморья Евгении Шутки.

Дополнительно в ряде сел Приморья жителям напомнят о диспансеризации работники Почты России в рамках реализации пилотного проекта. Почтальоны проводят анкетирование и приглашают жителей пройти профилактические осмотры в центральных районных и городских больницах десяти муниципальных образований Приморья.