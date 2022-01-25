Роспотребнадзор: рекомендации о ковид-тестировании работников не являются обязательными

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей о тестировании сотрудников на коронавирус были выпущены в качестве методической помощи и не являются обязательными к исполнению, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус сообщила о рекомендации увеличить число тестирований.

Документ устанавливает, что в организациях, в которых работает менее 500 человек, тестировать весь персонал рекомендуется два раза в неделю. Если в компании работает 500 - 1 000 человек - раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1 000 человек будет рекомендовано проверять работников минимум раз в две недели. При этом процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.