Летевший в Барнаул самолет сел в Новосибирске из-за метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Рейс, летевший из Москвы в Барнаул, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за погодных условий. Самолет находится на запасном аэродроме, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"У нас на запасном [аэродроме] рейс ДР6531 Boeing 738 "Шереметьево - Барнаул", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на борту находятся 166 пассажиров. Самолет был отправлен в Новосибирске в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прибытия в Барнауле.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2021 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров - 6,761 млн. пассажиров. Это на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году, когда было обслужено 6,747 млн пассажиров.