Тихоокеанский циклон принесет на Камчатку сильный снег и ветер в конце недели

ТАСС, 25 января. Синоптики прогнозируют приход в четверг, 27 января на побережье Камчатского края тихоокеанского циклона, который принесет в северо-восточные районы сильный ветер и снег. Его действие продлится до конца недели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января 2022 года в результате активной циклонической деятельности на территориях Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского и Олюторского муниципальных районов прогнозируется умеренный, местами - сильный, снег, ветер, в порывах - сильный, метель. На территории Алеутского муниципального округа ожидается умеренный мокрый снег, местами дождь, ветер, в порывах - сильный", - говорится в сообщении.

28 января циклон продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский и Алеутский районы, 29 января слабый снег продолжится в Карагинском и Олюторском районах.

Специалисты МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать меры безопасности, не покидать населенные пункты в указанных районах, автомобилистам - быть осторожными при передвижении по трассам.