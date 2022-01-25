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Пандемия COVID-19

Индия зафиксировала резкое снижение заболеваемости COVID-19 на 16% за сутки

Медики предупреждают, что пока преждевременно говорить о конце третьей волны заболеваемости коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Индия зарегистрировала в минувшие сутки 255 874 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что на 16,39% ниже, чем в понедельник, когда было выявлено 306 064 заболевших. Об этом сообщает во вторник министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте.

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Перед этим Индия пять дней подряд фиксировала более 300 тыс. новых заразившихся ежедневно. Медики отмечают, что снижение заболеваемости является позитивным знаком, однако предупреждают, что пока преждевременно говорить о конце третьей волны заболеваемости коронавирусом.

Общее число заразившихся в ходе пандемии в Индии приблизилось к 40 млн и составило 39 799 202 человека, скончались от последствий инфекции в стране 490 462 человека.

В настоящее время в Индии наблюдается так называемая третья волна распространения коронавирусной инфекции, которая началась в конце минувшего года. 26 декабря в стране было зафиксировано всего 6 987 новых случаев заражения, после чего этот показатель стал резко увеличиваться.

Вторая волна прошла в Индии в марте - июне минувшего года, антирекорд заболеваемости за все время пандемии в Индии был зафиксирован 7 мая и составил 414 188 случаев инфицирования за сутки. Затем число выявленных новых заболевших стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня в Индии за 24 часа было отмечено менее 100 тыс. заразившихся.

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