Заповедник "Хакасский" получил статус биосферного заповедника

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом статусе Хакасского государственного природного заповедника. Теперь он будет именоваться государственным природным биосферным заповедником, сообщается во вторник на сайте правительства.

"Решение связано с тем, что ранее заповедник был включен ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов. Новый статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия", - пояснили в кабмине.

Заповедник площадью более 267,5 тыс. га расположен на территории Республики Хакасия и входит в состав Алтае-Саянской горной области. В нем сохранились природные экосистемы: обитают редкие виды животных и птиц, в том числе снежный барс, манул, кабарга, черный аист, алтайский улар, мохноногий курганник, лебедь-кликун. Также на его территории произрастают краснокнижные растения, включая кандык сибирский, родиола розовая, борец Паско, можжевельник казацкий.