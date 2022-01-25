Жители Югры смогут сообщить о работе многофункциональных центров в системе обратной связи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Центр управления Югры подключил многофункциональные центры региона к платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". На ней жители могут отправить сообщение о работе МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили во вторник в Центре управления Югры.

Югра - один из восьми регионов, которые в марте 2020 года приступили к тестированию пилотного проекта Минсвязи России "Платформа обратной связи". В данный момент на платформе зарегистрированы 1 078 организаций, включая исполнительные органы власти, органы местного самоуправления и иные организации, осуществляющие публично значимые функции.

"К платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" теперь подключены МФЦ Югры. Здесь специалисты будут отвечать на вопросы граждан, касающиеся компетенции многофункциональных центров", - говорится в сообщении.

Как отметила начальник организационного отдела по работе с филиальной сетью корпоративного управления АУ "Многофункциональный центр Югры" Татьяна Черкашина, МФЦ стараются использовать все платформы для общения с жителями. "Нужно использовать абсолютно все открытые источники для общения государственных учреждений и населения. Таким образом мы стали помощниками органов власти в рассмотрении вопросов, возникающих у жителей. Мы готовы к открытому диалогу", - отметила она.

В настоящее время платформа обратной связи позволяет организовать деятельность по нескольким направлениям, в том числе работу с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения. Особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. При этом жители могут отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения, а органы власти - отслеживать качество отработки обращений граждан, формировать матрицу системных проблем для дальнейшего принятия своевременных и грамотных управленческих решений.