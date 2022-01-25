Для моногорода Байкальска разработали цифровой двойник

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Моногород Байкальск в Иркутской области стал вторым в России городом после Иннополиса, для которого разработали цифровой двойник - 3D-модель, позволяющую эффективно заниматься планированием территории. Об этом во вторник сообщил журналистам старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.

"Цифровой двойник города - это полностью отрисованный город, включая всю инфраструктуру, подземную, надземную, все здания и сооружения, все зоны и ограничения. Таких городов отрисованных в стране два: Иннополис в Татарстане, и силами специалистов Иннополиса, на основании этого опыта сейчас закончена работа по отрисовке Байкальска. <…> Это очень интересно, потому что город появился в 3D. Можно любое здание "поставить", "убрать", посмотреть, как это будет выглядеть с разных сторон, в любое время года", - сказал Григоров.

Он отметил, что цифровой двойник должен стать инструментом, который будет обновляться и использоваться, в частности, для планирования территории. Например, он ляжет в основу генплана Байкальска. 3D-модель также будет источником информации для потенциальных инвесторов, которые с помощью этого инструмента смогут видеть планы по развитию города.

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал, население города составляет более 12 тыс. человек. В 2013 году там закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), проработавший с 1966 года. От него осталось более 6,5 млн тонн отходов производства, накопленных в специальных картах, которые расположены на берегу Байкала. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. В него включено более 300 мероприятий и проектов. Тремя основными направлениями развития определены туризм, создание экологически чистых производств, сфера здоровья и спорта. Кроме того, в Байкальске планируют провести масштабную реновацию с использованием деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.