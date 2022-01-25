Высшее образование в России получают более 4 млн человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Свыше 4 млн человек обучаются в настоящее время в российских вузах, сообщила пресс-служба зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко во вторник.

"Дмитрий Чернышенко отметил, что сейчас в российских университетах высшее образование получают свыше 4 млн человек, из них более 324 тыс. приехали из-за рубежа", - говорится в сообщении.

По его словам, которые приводятся в сообщении, правительство, Минобрнауки и университеты проводят большую совместную работу по корректировке образовательных программ, поддержке талантливых студентов и созданию рабочих мест, чтобы обучающиеся были востребованы на рынке труда после выпуска.

"В 2021 году в течение года после выпуска порядка 596 тысяч студентов нашли работу. Это более 75% от общего количества выпускников. И приятно видеть, что около 445 тысяч из них трудоустроились именно в том регионе, где получали образование", - добавил Чернышенко.

Поздравляя учащихся с Днем российского студенчества, вице-премьер отметил, что правительство со своей стороны готово поддерживать идеи молодых людей и помогать в достижении поставленных целей. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина постоянно расширяются меры поддержки студентов. Так, в этом году запущены два новых федеральных проекта "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства", они нацелены на получение студентами во время обучения практических навыков, которые востребованы на предприятиях реального сектора экономики. Обучающихся будут вовлекать и в предпринимательскую деятельность, поддерживать их стартапы. Это позволит повысить качество образования и уровень трудоустройства выпускников.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков добавил, что по поручению президента России в университетах ежегодно увеличивается число бюджетных мест.

"Наша задача - предоставить молодым людям возможность получить доступное качественное высшее образование там, где они родились и окончили школу. С 2020 года мы поступательно увеличиваем количество бюджетных мест, основную часть получают регионы. В этом году пороги университетов переступят сотни тысяч первокурсников, 588 044 из которых будут обучаться за счет федерального бюджета. Это на 11 546 мест больше, чем в прошлом году. Рост продолжится и в дальнейшем - на 2023-2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест. При этом основной прирост будет на программы бакалавриата и специалитета", - сообщил министр.