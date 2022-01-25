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Пандемия COVID-19

Театру Олега Табакова грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер

При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения театрами режима повышенной готовности были выявлены нарушения в театре Олега Табакова. Администрацией театра не были приняты меры по организации соблюдения антиковидных требований. При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлены случаи отсутствия масок у посетителей", - сказал Михайлов.

Он также добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека штраф может быть увеличен до 1 млн рублей.

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