Театру Олега Табакова грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения театрами режима повышенной готовности были выявлены нарушения в театре Олега Табакова. Администрацией театра не были приняты меры по организации соблюдения антиковидных требований. При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлены случаи отсутствия масок у посетителей", - сказал Михайлов.

Он также добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека штраф может быть увеличен до 1 млн рублей.