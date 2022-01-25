Детский омбудсмен создаст рабочую группу по защите детей от нападения бездомных животных

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поручила создать при институте детского омбудсмена рабочую группу по вопросам защиты детей от нападения бездомных животных.

"Дала поручение создать рабочую группу. Институт уполномоченного усилит контроль за темой защиты детей от нападения бездомных животных. А прямо сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день. Если есть опасения - сопровождать. Тем более что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными", - написала Львова-Белова на своей странице в Facebook в связи с гибелью девочки после нападения собак в Забайкалье.

Детский омбудсмен отметила, что проблема актуальна повсеместно, подобные трагедии повторяются из года в год. Она напомнила, что в России принят федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", но он не всегда работает. "В стране не хватает приютов. Часть работы часто берут на себя некоммерческие и волонтерские организации. Если оказать им должный уровень поддержки, они могли бы сделать значительно больше", - добавила Львова-Белова.

Вечером 22 января в селе Домна Читинского района при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.