Более 80 тыс. детей планируют привить от коронавируса в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Более 80 тыс. детей планируют привить от коронавируса в рамках стартовавшей в Алтайском крае кампании детской вакцинации. Об этом журналистам сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"В Алтайском крае стартовала прививочная кампания по иммунизации детей. Пока вакцина пришла на возраст 12-17 лет включительно. Ориентировочно мы планируем привить более 80 тыс. ребятишек. В 12 краевых организаций выдана вакцина - девять из них находятся в Барнауле, две - в Бийске и еще одна в Рубцовске", - сказала Переладова.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвержден у 126 992 человек. Полностью вакцинированы 1 млн 104 тыс. 409 человек.