Двухнедельный режим работы ввели для работников соцучреждений в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области перевели сотрудников социальных учреждений на двухнедельный круглосуточный режим работы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Для сотрудников учреждений установлен сменный режим работы. Рекомендуемая продолжительность смены составляет 14 дней. Изменения коснулись работы 30 учреждений, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. Это учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов и детские дома-интернаты", - цитирует департамент информационной политики министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

В департаменте добавили, что в течение 14 дней в учреждении будет находиться необходимое для непрерывной работы число сотрудников. Затем к выполнению обязанностей приступит следующая группа работников.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено 211 712 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 186 540 человек, 9 906 умерли.