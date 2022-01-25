В Томской области запустили газопровод, соединяющий Томск с Асино

ТОМСК, 25 января. /ТАСС/. В городе Асино Томской области открыли газораспределительную станцию и запустили газопровод длиной около 80 км. Он соединит Асино, где проживает около 25 тыс. человек, с Томском и позволит газифицировать еще 15 населенных пунктов региона, передает с церемонии открытия корреспондент ТАСС.

"Никогда в восточных районах (Томской области - прим. ТАСС) не было газа. Мы в этом году должны прийти в Первомайский район, в Зырянский район, но первым останетесь вы, асиновцы. И будем расширять строительство сетей и подведение домохозяйств здесь, в Асиновском районе", - отметил на открытии губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Станция и газопровод построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Томской области ПАО "Газпром" на 2016-2020 годы. Газопровод-отвод связывает Асино с Томском и дает возможность в дальнейшем газифицировать еще 15 населенных пунктов Асиновского, Первомайского, Зырянского и Томского районов области. Общая протяженность газопровода составляет 78,3 км. Строительство газопровода началось в 2017 году. Всего "Газпром" вложил в инфраструктуру Асиновского района 3,763 млрд рублей.

На данный момент, по данным региональных властей, в Томской области не газифицированы около 47 тыс. объектов. Имеющийся план газификации включает в себя 21,2 тыс. домов в 91 населенном пункте. Из них в этом году планируется подключить к газу 8,27 тыс., в 2023 году - 8,29 тыс., а в 2024 году - 4 тыс. домов.